Начался визит в Азербайджан британского государственного министра по европейскому соседству Венди Мортон.

Об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп в Twitter.

«Британский государственный министр по европейскому соседству Венди Мортон начала с Баку свой первый визит в регион», — отметил посол.

Визит министра будет направлен на укрепление связей сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в сферах развития «зеленой» энергетики и мер против изменения климата, а также защиты прав женщин и борьбы с гендерным насилием.

В ходе первого визита в Азербайджан министр Мортон проведет встречи с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, где будут обсуждаться права человека, мир и стабильность в более широком Кавказском регионе после недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе роль женщин в построении более прочного и долгосрочного мира.

Помимо этого, государственный министр по европейскому соседству девятого февраля примет участие в очередном заседании ежегодно проводимых между министерствами иностранных дел стратегических политических консультациях Соединенное Королевство — Азербайджан и подпишет Меморандум о взаимопонимании между двумя странами для расширения партнерства в области окружающей среды и климата.

Minval.az