Великобритания должна немедленно экстрадировать в Россию боевика, вице-премьера непризнанной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева. С таким призывом выступил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

«Мы не собираемся отступать и считаем, что его необходимо судить по всей строгости закона, поэтому призываем европейские организации посодействовать в выдаче преступника. Он обязан понести ответственность за публичную поддержку боевиков и пропаганду террористических действий в РФ», — цитирует российского депутата «Чечня Сегодня».

По его словам, представители Чеченской Республики уже неоднократно обращались с запросом об экстрадиции террориста Закаева, но последовал отказ. Делимханов напомнил, что Закаев долгие годы является сторонником западных ценностей, которые абсолютно противоречат традиционализму, религии и, следовательно, всему жизненному укладу Чеченской Республики.

«Ничего общего с чеченским народом у него нет и быть не может», — отметил депутат.

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