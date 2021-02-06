Несколько десятков представителей неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят шествие по центральным улицам Тбилиси в знак протеста против ограничительных мер, передает РИА Новости.

Днем в центре города состоялась акция под названием «Социальный взрыв» с требованием снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Представители ресторанного бизнеса, компаний, турфирм, сотрудники кинотеатров, театров и их сторонники нарушают ограничение на ночное передвижению в знак протеста, тем самым требуя у правительства срочно снять все запреты, введенные ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что власти постепенно снимают часть запретов, участники шествия считают, что этого недостаточно для возобновления полноценной работы всех сфер.

За шествием следят сотрудники правоохранительных органов, при этом пока никто не был оштрафован.



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