Российские миротворцы не пустили в Ханкенди французскую делегацию, потребовав предъявить азербайджанскую аккредитацию.

Как сообщает Minval.az, с таким сенсационным заявлением выступил экс-посол Армении в Ватикане, зять бывшего президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян.

По его словам, несколько дней назад, в Армению прибыла группа журналистов, общественных деятелей, лидеров мнений из Франции во главе с одним из бывших мэров, с целью поехать в Карабах и «посмотреть на то, что происходит своими глазами». Их официально аккредитовали в Ереване и они выдвинулись в Ханкенди. В Лачине их остановили российские миротворцы и спросили: «Вы куда?».

«Когда журналисты говорят, что в Карабах и показывают аккредитацию, миротворцы им запрещают въезд, говоря о том, что вы въезжаете в Азербайджан, и аккредитация, полученная в Армении — недействительна.

Если хотите въехать — получайте азербайджанскую аккредитацию. Делать нечего, делегация возвращается в Ереван — к послу Франции. Посол Франции — Джонатан Лакот — неофициально связывается с Николом, и пытается понять, что же происходит. А Никол ему отвечает, что да, 11-го января мы договорились, что международные медиа должны получать азербайджанскую аккредитацию, да и вообще, лучше, чтобы они во все эти дела не вмешивались. Джонатану Лакоту не осталось ничего, как промолчать», — написал Минасян в своем Telegram.

Minval.az