Акция под названием «Социальный взрыв» с требованием снять все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, проходит в центре Тбилиси, передает РИА Новости.

В очередной акции протеста принимают участие представители бизнес-сектора, туристических фирм, ресторанов и кафе, неправительственных организаций, оппозиции и другие.

«Если вы работали и больше не работаете, если у вас отняли источник дохода, если отняли образование — школы, университеты, если у вашего ребенка отняли детский сад, если отняли свободу, если отняли бизнес, если отняли право на питание, право на тренировки, право на передвижение, если отняли кино, театры, музыку и искусство, если считаешь, что курорты гибнут, если считаешь, что большим врагом, чем вирус, является разрушенная экономика и голод, если считаешь, что правительство не смогло справиться с обязанностями… — выходи!», — сказано в заявлении организаторов собрания.

Вечером в субботу организаторы планируют провести масштабное шествие по улицам Тбилиси и тем самым нарушить правило ограничения на передвижение, которое действует с 21.00 до 05.00.

При этом правительство Грузии постепенно снимает ограничения, введённые ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако снятие запретов касается не всех сфер. В масштабах всей страны с понедельника откроются рестораны на открытом пространстве, спустя неделю возобновится работа муниципального транспорта и школ.

Minval.az