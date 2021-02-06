Видеть такие сцены в Джебраиле действительно болезненно.

Об этом после ознакомления с разрушениями, учиненными армянами, сказал посол Хорватии Бранко Зебич в ходе визита в Джебраил в составе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, передает «Тренд».

Он сказал, что увиденное напоминает ему события 30-летней давности в Хорватии.

«Некоторые сцены здесь еще более болезненны. В частности, видеть как полностью разрушено кладбище. Это вновь показывает нам, что конфликтов не должно быть и мы не должны сталкиваться с такими сценами», — отметил посол Хорватии.

Minval.az