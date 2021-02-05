4 февраля 2021 года делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики во главе с министром генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым посетила Российскую Федерацию.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, в рамках визита министр К.Гейдаров встретился с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. В ходе встречи были широко обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между двумя министерствами. Было подчеркнуто, что мероприятия, визиты и встречи, осуществляемые в рамках существующих тесных отношений сотрудничества между структурами, способствуют дальнейшему расширению взаимовыгодных связей.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о соответствующих гуманитарных мероприятиях, осуществляемых на освобожденных от оккупации азербайджанских землях. Представители соответствующих спасательных групп обоих министерств приняли участие во встрече посредством видеоконференции. Были также обсуждены вопросы очистки территорий от мин, а также подготовки азербайджанских пиротехников-специалистов.

В ходе визита делегация МЧС Азербайджана ознакомилась также с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Minval.az