«Научный и медицинский опыт Великобритании спасет жизни в Азербайджане». Об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп написал в Twitter.

Посол отметил, что ему «отрадно слышать, что Азербайджан посредством COVAX получит 500 000 доз вакцины AstraZeneca/Oxford».

Азербайджан осуществил вклад в размере $21 млн в инициативу COVAX. Механизм COVAX представляет собой систему совместных закупок новых вакцин против COVID-19, призванную обеспечить сбалансированное и справедливое обеспечение вакцинами каждой страны-участницы в соответствии с вырабатываемыми сейчас ВОЗ принципами распределения поставок.

Minval.az