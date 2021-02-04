Азербайджан в рамках инициативы COVAX (Vaccines Global Access Facility) получит 506,4 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19. Такие данные приведены на сайте платформы, передает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В рамках платформы утверждено распределение доз вакцины среди 145 стран, каждая страна получит дозы, рассчитанные на вакцинацию 3,3% населения.

Поставки вакцины планируется осуществить в течение первого полугодия 2021 года.

Грузия в рамках платформы получит 214,05 тыс. доз, Армения – 146,4 тыс.

Азербайджан осуществил вклад в размере $21 млн в инициативу COVAX. Механизм COVAX представляет собой систему совместных закупок новых вакцин против COVID-19, призванную обеспечить сбалансированное и справедливое обеспечение вакцинами каждой страны-участницы в соответствии с вырабатываемыми сейчас ВОЗ принципами распределения поставок.

Minval.az