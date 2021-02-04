Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе, по предварительным данным, ничего запрещённого для мусульман в них нет, рассказал РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов.

«Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет», — сказал Аляутдинов.

По его словам, разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины, и на следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин.

«Также на этот счёт мы готовим богословско-правовое заключение — фетву», — пояснил муфтий.

Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин требованиям исламской религии — халяльностью. Особенно верующих беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления.

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