Некоторых граждан Армении, выехавших в Москву, отправили обратно.

Причина – проблемы, связанные с тестом на COVID-19, передает Tert.am.

«Мы первым рейсом отправились в Москву, на пропускном пункте нам запретили идти вперед, сообщив, что наш тест на COVID-19 незаконный, в итоге нас депортировали. Я спросил, в чем дело, мне ответили, что я собирался пресечь границу РФ, имея при себе незаконную бумагу. Нас три дня держали голодными, мы пили лишь воду», — заявил один из граждан, депортированных в Армению.

Мужчина отметил, что они требуют решить вопрос с их отправкой, а также вернуть потраченные на билеты деньги.

Minval.az