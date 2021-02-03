Ариф Гафар оглу Рагимзаде награжден орденом «Шараф» за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Minval.az