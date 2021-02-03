Сегодня состоялся телефонный разговор между председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Гошгаром Тахмазли и руководителем Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Как сообщили АПА в АПБА, в ходе беседы в связи со снятием ограничений на экспорт яблок и помидоров из Азербайджана в Российскую Федерацию, председатель АПБА сообщил об усилении контроля на предприятиях, занимающихся производством яблок и помидоров, а также о проводимых на предприятиях мероприятиях по защите растений и совместном видеомониторинге.

В ходе телефонного разговора был обсужден вопрос экспорта яблок и помидоров в Российскую Федерацию из хозяйств, где были осуществлены оздоровительные меры по защите растений.

Minval.az