Вторая встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана – Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, состоится в течение февраля. Об этом Sputnik Армения сообщили в офисе армянского вице-премьера.

В офисе Григоряна также отметили, что в первую подгруппу войдут представители министерства территориального управления и инфраструктур, Минэкономики, Минобороны, МИД, Службы национальной безопасности. А во вторую подгруппу – представители Комитета госдоходов, Минэкономики, Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, СНБ и МИД.

Отметим, что 30 января участники трехсторонней рабочей группы провели первую встречу и договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

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