Почти 120 тонн свежих азербайджанских томатов не пустили на российский рынок в январе, говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан.

Инспекторами управления за январь 2021 года проверено 49 тысяч тонн растениеводческой продукции.

«По результатам проверки 7 товарных партий из Азербайджана и 1 партия из Ирана оказались заражены карантинными вредными объектами. Ввоз данной небезопасной продукции был запрещен на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Общий объем продукции, не попавшей в январе 2021 года на российский рынок, составил более 173 тонны. В том числе из Азербайджана поступило 119 тонн свежих томатов, зараженных южноамериканской томатной молью и 55 тонн фисташковых орехов из Ирана, зараженных повиликой.

Minval.az