Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило короткометражный фильм на английском языке о фашисте армянского происхождения Гарегине Нжде, сотрудничавшем с гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны, и о политике героизации фашизма в Армении.

Как сообщает Генконсульство, в фильме отмечается, что недавно влиятельная еврейская газета США «Forward» провела обширное расследование в связи с существующими до сих пор в мире памятниками лицам, которые когда-то сотрудничали с фашистской Германией, принимали участие в убийстве евреев во время Холокоста.

Отмечается, что именно благодаря расследованию газеты «Forward», стало известно, что в настоящее время в Армении есть 22 памятника фашисту Гарегину Нжде.

В фильме говорится, что Армения лидирует по числу памятников фашистам, в этой стране помимо мемориальных памятников именем Нжде названы улицы, села, площади.

Авторы фильма подчеркивают, что Армения и армянская диаспора считают национальным героем своей страны Гарегина Нжде, возглавлявшего в 1942 году армянский легион Вермахта, созданный фашистской Германией. Сообщается, что этот армянский легион воевал за Германию в Крыму, Польше, Франции и на Кавказе, и с этих территорий нацисты собирали и отправляли евреев в лагеря смерти. Этот армянский легион воевал за Германию в Крыму, Польше, Франции и на Кавказе, и с этих территорий нацисты собирали и отправляли евреев в лагеря смерти.

Minval.az