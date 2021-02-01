Двое военнослужащих Азербайджана, которые были задержаны Службой нацбезопасности Армении, освобождены при помощи российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

«При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, задержанные 30 января 2021 г. Службой национальной безопасности Республики Армения в районе населенного пункта Тех Сюникской области Республики Армения», — сообщили в военном ведомстве РФ.

«Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», — заявили в Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства РФ также говорится, что 30 января по просьбе азербайджанской стороны медицинский отряд спецназначения российского миротворческого контингента осуществил эвакуацию 16 заболевших азербайджанских военных из населенного пункта Ванк. Там они были переданы азербайджанским медикам.

Minval.az