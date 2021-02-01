Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает за справедливое распределение вакцины от коронавируса COVID-19 между странами.

«Приведу один пример. Согласно информации Канада заказала 154 млн доз вакцины для граждан своей страны. При этом население Канады составляет 38 млн человек. Т.е. в 4 раза больше, чем ее население. Таким образом, 120 млн человек не хватит вакцины. Эти люди не получат вакцину, а значит заболеют и умрут. Но им (Канаде — ред.) это безразлично. Они руководствуются исключительно своими эгоистичными интересами», — сказал Алиев в понедельник в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его мнению, о какой демократии может идти речь в таком случае. «О какой справедливости может идти речь, о правах человека? Получается, что права жителей из бедных стран ущемляются, их здоровье подвергается риску. А в тоже время богатые страны обеспечивают свои интересы», — цитирует главу государства «Интерфакс».

Алиев также привел пример взаимоотношения между Великобританией и ЕС в вопросе вакцинации. «13% граждан Великобритании уже вакцинированы, тогда как по ЕС эта цифра составляет 2%. Если так пойдет, то 75% граждан Великобритании будут вакцинированы к июлю, а (75% — ред.) граждан ЕС — к октябрю. ЕС поэтому критикует Великобританию за неравномерное распределение производимой вакцины», — отметил он.

По его словам, население, проживающее в развитых странах, составляет 14% от жителей планеты, тогда как этими странами заказано 53% произведенных вакцин. «Это опять же несправедливо и показатель неравномерного распределения», — сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что доволен тем, как в Азербайджане проходит вакцинация. «Азербайджан первым из стран Южного Кавказа начал вакцинацию. В ЕС вакцинация стартовала 18 декабря прошлого года, а у нас спустя месяц — 18 января 2021 года. Это показатель эффективной организации у нас процесса вакцинации», — отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан заключил с некоторыми компаниями договора на поставку вакцины и заказал 4 млн доз и сейчас осуществляется процесс их доставки. «Поэтому я позитивно оцениваю процесс вакцинации в Азербайджане», — добавил глава государства.

Minval.az