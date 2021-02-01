«Милонов — говно, многолетнее и унизительное для Петербурга». Проармянский депутат Госдумы РФ Виталий Милонов вышел вчера к протестующим в Петербурге и ему рассказали, что о нём думают.
«Милонов — говно, многолетнее и унизительное для Петербурга». Проармянский депутат Госдумы РФ Виталий Милонов вышел вчера к протестующим в Петербурге и ему рассказали, что о нём думают.
Дата: 2021/02/01 13:38
Раздел: Видео
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