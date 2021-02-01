Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал филигранной работу президента России Владимира Путина по нормализации ситуации вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал филигранной работу президента России Владимира Путина по нормализации ситуации вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года.

В интервью СМИ он напомнил об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией в 2016 году, добавив, что «тогда была подготовлена карта, но, к сожалению, страны этим не воспользовались». Все это, по его словам, «привело к новому конфликту, затяжному, с большим количеством жертв».

«И очень хорошо, что благодаря работе президента России — причем эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой, Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта — если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что «это огромный труд, за который и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России».

После того, как в ноябре 2020 года «горячая фаза» конфликта в регионе была прекращена, «ситуация в целом успокоилась, и это самое главное, люди не погибают и есть возможности для развития», отметил зампред Совбеза.

Он напомнил, что 11 января 2021 года «встречались президенты трех стран в Москве и наметили пути по экономическому оздоровлению ситуации». «Это тоже очень важно, потому что ведь для людей та разруха, в которой они живут, в которую они попали в результате этих военных действий, — это самое болезненное, помимо жертв, конечно. И теперь есть все возможности для развития экономического сотрудничества, естественно, при сохранении определенных параметров работы, включая миротворческий контингент Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

Minval.az