Совокупное состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 миллиарда долларов согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Наш соотечественник — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов занял 8 место. За январь он заработал 672 миллиона — теперь его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.

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