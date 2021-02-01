14 октября также была возможность остановить войну.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат армянского парламента от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, передает news.am.

«14 октября также была возможность остановить войну. 14 октября число наших жертв, по официальным данным, не превышало 800″, — написала Н.Зограбян

По ее словам 14 октября была также возможность на втором этапе решить вопрос статуса Карабаха.

«Никол Пашинян отклонил также это предложение, посчитав его плохим лавровским планом», — отметила она.

Как пишет Зограбян, сейчас армянами потеряно 75 процентов Карабах, есть тысячи жертв, тысячи пропавших без вести, тысячи инвалидов и тысячи депортированных. По ее словам, с вопросом статуса Карабаха, как, используя лексикон Арцруна Ованнисяна, заявил Алиев, произошел «гёрбагёр.

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