Вице-премьеры Азербайджана, России и Армении – Шахин Мустафаев, Алексей Оверчук и Мгер Григорян в субботу в Москве провели первое заседание трехсторонней рабочей группы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России. С азербайджанской стороны на встрече принимали участие также министр экономики Микаил Джаббаров и замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

Отмечается, что в ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года.

«Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», — говорится в сообщении.

Стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трехсторонней рабочей группы решено провести в Москве. Дата будет согласована сопредседателями в рабочем порядке.

Minval.az