Похороненные на общегородском кладбище Баку 18 шехидов Отечественной войны перезахоронены на Аллее шехидов в Ясамальском районе. Как передает АПА, обращения семей шехидов в связи перезахоронением были подробно рассмотрены с их участием, определено оптимальное решение возникшей проблемы.

Согласно сообщению, «принятие решения затянулось по причине того, нескольких семей шехидов настояли на перезахоронении, в то время как большая часть пожелала оставить могилы на этом кладбище».

«30 января состоялась еще одна встреча официальных структур с семьями шехидов, была учтена их общая просьба о смене места захоронения и принято соответствующее решение.

После этого было принято решение о перезахоронении 18 шехидов Отечественной войны на Аллее шехидов Ясамальского района. Процесс перезахоронения осуществлялся с участием религиозных деятелей и родственников шехидов. При вскрытии могил присутствовали члены семей и родственники шехидов, а также официальные лица, и в процессе внутри могил просачивания воды обнаружено не было», — сказано в сообщении.

Родители погибших воинов несколько раз перекрывали трассы города, требуя выполнения своих условий. Они были недовольны кладбищем, где захоронили их детей.

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