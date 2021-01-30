В Азербайджане выявлен еще 131 случай заражения коронавирусом, 407 человек вылечились, 7 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлен еще 131 случай заражения коронавирусом, 407 человек вылечились, 7 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/01/30 17:15
Раздел: Азербайджан
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