«Дворец» в Геленджике, который в одном из видео-расследований приписывали президенту России Владимиру Путину, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бизнесмен заявил, что является бенефициаром. По его словам, дом на мысе Идокопас после полной его готовности станет отелем.

«Это шикарное место, я считаю, чтобы сделать там именно отель», — пояснил миллиардер. Он заметил, что ему нравится отельный бизнес и он занимается им уже на протяжении нескольких лет: предпринимателю, в частности, принадлежит ряд объектов в Крыму и на Дальнем Востоке.

Резиденция в Геленджике, уточнил предприниматель, была приобретена несколько лет назад.

Minval.az