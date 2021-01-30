30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил президента Турции с открытием Совместного турецко-российского центра по контролю за перемирием в Агдамском районе. Президент Турции поблагодарил за поздравления.

Ильхам Алиев выразили уверенность, что открытие Центра послужит обеспечению долговременного мира и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением было отмечено, что положения Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября, выполняются.

В ходе беседы было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

Главы государств выразили удовлетворение активным участием турецких компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Президенты Азербайджана и Турции также подчеркнули важность взаимной поддержки в борьбе с пандемией.

Minval.az