США взаимодействуют с Россией по Нагорному Карабаху, Украине, Ливии и денуклеаризации Корейского полуострова, хотят продолжать диалог, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.

По его словам, не так давно он вместе со своим французским коллегой был на брифинге в МИД РФ. «США, Франция и Россия являются сопредседателями так называемой Минской группы, на брифинге нас проинформировали о событиях в Нагорном Карабахе и о прекращенном конфликте между Азербайджаном и Арменией. Это еще один пример той сферы, где Соединенные Штаты взаимодействуют с правительством России, и в данном случае с правительством Франции, в качестве сопредседателей Минской группы, и мы хотим продолжить наше взаимодействие по этим вопросам», — сказал Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

Он отметил, что у США и России «есть взаимодействие и по Ливии». «Так, мой коллега, посол США в Ливии, приезжал в Москву, если я не ошибаюсь, в ноябре для встреч с экспертами МИД, на которых обсуждалась Ливия, а также прогресс и положительные сдвиги, направленные на урегулирование серьезных проблем в этой стране путем продолжающегося политического диалога», — уточнил Салливан.

Он признал, что «есть много геополитических вопросов, по которым у нас (США и РФ) имеются разногласия, — по Украине, например». «Но продолжать диалог совершенно необходимо. За те четыре года, что я принимал участие в работе над этими вопросами в качестве заместителя госсекретаря и посла США в России, по некоторым из них нам не удалось достичь явного прогресса, но мы продолжаем обсуждать все эти вопросы с представителями российского правительства, включая — и на этом я остановлюсь — Северную Корею и денуклеаризацию Корейского полуострова», — заключил американский дипломат.

Minval.az