Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, который открылся в Агдамском районе Азербайджана, будет применять для работы беспилотники.

«Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников», — сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

Minval.az