Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Информацию о телефонной беседе министров распространило посольство Турции в Азербайджане.

Х.Акар отметил, что завершена работа по созданию Совместного турецко-российского мониторингового центра. Центр, в котором будут нести службу турецкие и российские солдаты, завтра приступит к работе: «Верим, что центр, в котором будут работать 1 генерал и 38 наших военнослужащих, внесет вклад в мир и стабильность, будет способствовать поддержанию режима прекращения огня».

Minval.az