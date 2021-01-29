Стала известна причина задержания Службой госбезопасности главы Baku Steel Company Расима Мамедова.
Как сообщает портал Qafqazinfo, Мамедов был задержан по жалобе своего партнера, сына президента НАНА Рамиза Мехтиева Теймура Мехтиева и его зятя, бывшего депутата Ильхама Алиева.
В своих заявлениях они утверждают, что Расим Мамедов присвоил 4 миллиона долларов одного и 3,5 миллиона долларов другого.
Мамедов и семья Мехтиевых были деловыми партнерами, в частности, являлись акционерами Baku Steel Company. Мамедов наиболее известен как близкий соратник Рамиза Мехтиева.