Стала известна ​причина задержания Службой госбезопасности главы Baku Steel Company Расима Мамедова.

Как сообщает портал Qafqazinfo, Мамедов был задержан по жалобе своего партнера, сына президента НАНА Рамиза Мехтиева Теймура Мехтиева и его зятя, бывшего депутата Ильхама Алиева.

В своих заявлениях они утверждают, что Расим Мамедов присвоил 4 миллиона долларов одного и 3,5 миллиона долларов другого.

Мамедов и семья Мехтиевых были деловыми партнерами, в частности, являлись акционерами Baku Steel Company. Мамедов наиболее известен как близкий соратник Рамиза Мехтиева.

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