Продолжаются последовательные меры для снятия ограничений, наложенных на экспортируемую из Азербайджана в Казахстан томатную продукцию.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА), на переговорах, проведенных по этому вопросу между АПБА и соответствующими структурами Республики Казахстан, а также на основании доказательств того, что в образцах, взятых специалистами агентства из различных хозяйств, партий томатной продукции, поступающей в продажу на внутренний рынок, не было обнаружено вируса бурой гнили и других вирусов, с 29 января 2021 года 40 предприятиям, занимающимся экспортом томатов в Казахстан, было выдано разрешение на экспорт.

В то же время, учитывая выявление данного вируса в ряде стран мира как вредного организма, в отношении которого применяется новый карантин, была достигнута взаимная договоренность о создании рабочей группы из специалистов обеих стран по изучению данного вируса, передает АПА.

Сообщается, что из партий продукции каждой фермы, кому выдано разрешение на экспорт, АПБА будет проводить проверки на вирус бурой гнили. Субъекты предпринимательства, которым будет предоставлен сертификат в соответствии с результатами проверок, будут экспортировать томатную продукцию в Казахстан.

В настоящее время продолжаются обсуждения между АПБА и соответствующими структурами Республики Казахстан.

Minval.az