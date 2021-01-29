«Дворец» в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, находится на нулевом этапе строительства, следует из репортажа журналистов Telegram-канала Mash.

«Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот — их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства», — говорится в материале.

Журналистов сопровождал представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет.

Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: «бетонную комнату за бетонной комнатой». Причем там, где в «расследовании» располагалась кальянная, вместо дымных трубок находится «бытовка» строителей: их каски, сменная одежда и обувь. Потенциальная «комната грязи» — помещение на начальном этапе строительства, а «аквадискотеку» строители называют фонтаном, который также не работает. На кадрах репортажа видны доски, многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: «розетки не работают».

«Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься… Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», — говорит автор репортажа.

Уточняется, что, по оценкам строителей, здание сдадут через пять-шесть лет. Журналисты призвали владельцев отозваться.

Minval.az