Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,1% указали президента, 30,5% сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,1%, не одобряют его деятельность 28,7%.

Опрос проводился с 18 по 24 января. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые «ВЦИОМ-Спутник» проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.

Minval.az