В азербайджанском футболе будет применяться система VAR. Как сообщает аpasport.az, об этом сказал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.

Он отметил, что будет начата подготовка к внедрению системы видео-ассистента рефери: «Очередное сотрудничество будет связано с системой VAR. В апреле нынешнего года мы приступим к протокольной деятельности в связи с системой VAR. Мы не успеем завершить эту работу до следующего сезона, но к сезону 2022/23 успеем. Постараемся правильно вести работу, чтобы проблем не было».

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