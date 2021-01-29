Супруга народного артиста Рафига Гусейнова (Рамиш) Гюллю Гусейнова выразила признательность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Гюллю Гусейнова сообщила Trend, что Рафиг Гусейнов в данное время находится в реанимационном отделении Бакинского центра здоровья.

«Я сейчас нахожусь в Бакинском центре здоровья, каждую минуту врачи сообщают мне о состоянии его здоровья, они с большой заботой и вниманием относятся к процессу лечения Рафига. Выражаю глубокую признательность руководству страны и первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за то, что держит в центре внимания процесс лечения Рамиша», – сказала Гюллю Гусейнова.

Minval.az