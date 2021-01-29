Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто не намерен проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские политики, которые говорят о регистрации «Спутника V», стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации».

«У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — добавил Степанов.

Он добавил, что со второй стороны происходит запугивание украинских граждан о том, что вакцинация населения страны не начнется в обещанные сроки.

Глава ведомства подчеркнул, что население сможет сделать прививку от коронавируса с февраля 2021 года, как «говорилось еще с сентября».

Накануне партия бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала запретить закупку вакцины «Спутник V».

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