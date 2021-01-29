На освобожденных территориях Азербайджана состоялось заседание Рабочей группы по историческим и культурным памятникам, сообщает Trend.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана для решения в централизованном порядке социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях, а также координации работы в этой сфере под председательством главы Администрации Президента Азербайджана Самира Нуриева был создан Координационный штаб. При Штабе функционирует Межуправленческий центр, состоящий из различных рабочих групп.

Основное направление деятельности одной из них, Рабочей группы по историческим и культурным памятникам, культурным учреждениям — определение нынешнего состояния культурных ценностей на освобожденных территориях, оценка нанесенного им ущерба, их классификация, а также организация в соответствующем порядке восстановительных работ и охрана.

В связи с выполнением запланированных работ было проведено заседание Рабочей группы с участием руководителя Межуправленческого центра, помощника Президента Азербайджана -заведующего отделом по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева. В заседании приняли участие заведующая отделом гуманитарной политики, по вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и другие лица.

Было отмечено, что основными вопросами, стоящими на повестке, являются восстановление национально-культурного наследия азербайджанского народа, реконструкция культурных и религиозных памятников с учетом правил градостроительства на освобожденных территориях, организация их надежной охраны.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с проведением культурных мероприятий в городе Шуша – центре азербайджанской культуры, в частности Дней поэзии Вагифа и фестиваля «Хары бюльбюль».

Руководители госструктур, являющиеся членами Рабочей группы, проинформировали о работе, проведенной на освобожденных территориях, выдвинули ряд дополнительных предложений.

Minval.az