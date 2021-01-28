Организация по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами при минздраве Ирана выдало разрешение на использование российской вакцины «Спутник V».

Об этом сообщил представитель регулятора Киануш Джаханпур, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ.

«Было выдано разрешение на срочное использование вакцины «Спутник V» НИИ им. Гамалеи», — написал чиновник в Twitter, добавив, что это произошло по итогам заседания комиссии организации, определяющей пригодность производимых и импортируемых лекарственных препаратов.

По его словам, в настоящий момент Иран продолжает изучать другие вакцины из Индии, Китая и России.

Minval.az