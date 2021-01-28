Журнал Forbes опубликовал список «королей российской недвижимости» — компаний, получающих наибольший арендный доход от коммерческой недвижимости.

Первое место заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. По данным издания, за 2020 год компания заработала на аренде более 1,2 миллиарда долларов. Среди крупнейших объектов «площади» — оптово-розничный продовольственный центр «Фуд-сити» и торгово-развлекательный комплекс «Европейский».

На втором месте расположилась группа «Ташир» Самвела Карапетяна с арендным доходом в 585 миллионов долларов. Основные объекты компании — ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе, многофункциональный комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.

Замыкает тройку лидеров «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход группы от аренды коммерческой недвижимости составил 460 миллионов долларов. «Сафмару» принадлежат отели Moscow Mariott Grand и «Националь», ТЦ «Калейдоскоп», а также почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.

Новичками рейтинга стала АФК «Система» Владимира Евтушенкова с доходом в 90 миллионов долларов и группа «РАМО-М» (65 миллионов долларов).

В Forbes объяснили, что считали только арендные доходы компаний. Площади, которые рантье используют для собственных нужд, не учитывали.

Minval.az