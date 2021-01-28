Церемония вступления в должность нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова началась в четверг в столице республики. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете по проведению мероприятия, который возглавляет руководитель администрации главы государства Суйунбек Касмамбетов.

«Инаугурация началась с внесения в здание государственных символов — нагрудного знака и штандарта президента», — отметил представитель оргкомитета. После этого по плану к зданию Киргизской государственной филармонии, где проходит церемония, пешком подойдет Жапаров. Внутрь помещения он зайдет вдоль выстроенных шеренг военнослужащих Национальной гвардии и под сопровождение выступления чтецов киргизского эпоса «Манас». Церемония транслируется в эфире государственных телеканалов.

Также запланировано приведение Жапарова к присяге, торжественное прохождение перед новым президентом парадных расчетов Национальной гвардии и оружейные залпы в честь нового главы государства. От традиционного банкета после церемонии на этот раз решено отказаться в целях экономии государственных средств.

Инаугурация президента впервые проводится в Кыргызстане в здании госфилармонии, в предыдущие годы она проходила либо в расположенной на южной окраине столицы госрезиденции «Ала-Арча», либо в здании президентской администрации. Как пояснили в оргкомитете, это связано с «удобством граждан», поскольку около 80% приглашенных на церемонию — это «обычные люди», которым проще добираться до филармонии. Процедура инаугурации также транслируется на большом экране, установленном на центральной площади киргизской столицы «Ала-Тоо».

На церемонию приглашены бывшие президенты, в том числе экс-глава государства Сооронбай Жээнбеков, спикеры парламента, принимавшие участие в выборах 2021 года кандидаты в президенты, депутаты парламента, руководители министерств и аккредитованные в республике дипломаты, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. От приглашения на инаугурацию лидеров иностранных государств и представителей средств массовой информации киргизские власти на этот раз отказались.

Minval.az