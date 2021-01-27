«Nar» представляет интернет-пакет «TƏHSİL+», который облегчит подключение к учебному процессу студентов и школьников получающих образование в онлайн формате, в период пандемии, а также их преподавателей. С новым интернет-пакетом вы можете подключаться к «Microsoft Teams», а также к приложению «Zoom», как из приложения, так и из веб-браузера без каких-либо ограничений в скорости.

В рамках этого пакета абонентам для использования обоих приложений предоставляется 50 ГБ с неограниченной скоростью. Отметим, что одним из преимуществ интернет-пакета «TƏHSİL +» является то, что интернетом можно поделиться через функцию “hotspot”. Стоимость пакета составляет 10 АЗН. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами выгодного интернет-пакета, абоненты могут набрать код *777#21#, либо отправить ключевое слово «T+» на номер «777».

В рамках своей долгосрочной стратегии КСО, «Nar» реализует множество социальных проектов, поддерживающих развитие сферы образования в стране. Новый интернет-пакет также был создан для поддержки школьников и студентов, а также учителей, вовлеченных в образовательный процесс в период социальной изоляции. Подробнее об интернет-пакете «TƏHSİL+» можно узнать здесь.

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