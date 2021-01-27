Айдын Зохраб оглу Керимов назначен специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Айдын Зохраб оглу Керимов назначен специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/01/27 13:13
Раздел: Азербайджан, Важно
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