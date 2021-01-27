«Считаю, что двусторонние связи между Францией и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Разумеется, этот диалог между странами должен продолжаться».

Об этом сказал госсекретарь МИД по вопросам туризма, французов за рубежом и франкофонии Жан-Батист Лемуан.

Он отметил, что президенты Азербайджана и Франции постоянно проводят телефонные беседы, и последняя такая беседа состоялась в январе текущего года.

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«Все это будет способствовать укреплению связей. Это было моим первым визитом в этом направлении, и такие визиты продолжаться впредь. В течение этого времени, в период войны, французское правительство также находилось в сложной ситуации. Но каждый раз французское правительство, основываясь на международное право, заявляло о признании территориальной целостности Азербайджана.

Естественно, произошли некоторые недоразумения. Но важно, чтобы два дружественных государства обсудили, решили эти недоразумения между собой. Мы увидели это в лице обоих президентов. Нужно смотреть вперед. Это главное. Это подчеркнули и президенты в ходе телефонного разговора. Надеюсь, что будут организованы взаимные визиты между двумя странами. Я сказал бы, что был одним из тех, кто заложил фундамент в этом направлении», — подчеркнул госсекретарь», — цитирует его АПА.

Minval.az