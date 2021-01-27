На азербайджано-французском дипломатическом треке — важные новости. В Баку с официальным визитом прибыл госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. Его уже принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Еще раньше, как уточняет посольство Франции в Азербайджане, «государственный секретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, находящийся с визитом в Баку, встретился с представителями бизнеса и образования Франции».

Детали переговоров господина Лемуана с президентом Азербайджана по понятным причинам не разглашаются. Однако нельзя не заметить: прибыл госсекретарь МИД Франции в Азербайджан на показательном фоне. Еще осенью, в разгар боевых действий в Карабахе, проармянские заявления президента Франции Макрона спровоцировали серьезное «охлаждение» в отношениях Парижа и Баку. Одновременно Франция начала открытую «игру на обострение» в отношениях с Турцией.

Но теперь Париж явно «делает подход» к восстановлению отношений с Азербайджаном и Турцией. Еще больше недели назад глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам: «Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он даже от руки написал приветствие на турецком: «Дорогой Тайип»». Президент Турции Эрдоган, по словам Чавушоглу, ответил: «Встретимся с удовольствием».

В те же дни, когда в Анкаре получили письмо Макрона, в Баку прибыла делегация французской нефтяной компании Total во главе с президентом по разведке и добыче Арно Бройаком. В ходе переговоров с руководством SOCAR представители Total, конечно, отмежевались от позиции французского правительства, но нетрудно догадаться: представители крупнейшего нефтяного концерна, который уже давно работает в Азербайджане — это лучшие «неофициальные» переговорщики, когда наступает время собирать камни и восстанавливать отношения. Днем ранее в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) Франции члены французско-азербайджанской группы дружбы — депутаты Жером Ламбер, Жан — Люк Рейтцер, Андре Вилье, Мишель Виалай, Фредерик Дюма и Мжид Эль Гераб— представили проект резолюции «Важность укрепления роли Франции на Южном Кавказе в целях содействия миру и региональному развитию», фиксирующей ведущую роль Азербайджана в обеспечении стабильности и развития в регионе. И вот теперь в Азербайджан прибыл Жан-Батист Лемуан, госсекретарь МИДа, тот самый, который выступал в Сенате как раз перед тем, как там голосовали по резолюции с призывом к правительству Франции признать «независимость Карабаха», и напоминал законодателям позицию французского правительства: Франция не намерена признавать самопровозглашенную «НКР». Словом, судя по многим косвенным признакам, «южнокавказское» направление в Париже курирует именно он.

Процесс, скажем так, ожидаемый. Во-первых, никто не отменял международное право, а оно на стороне Азербайджана — к счастью для одних и к сожалению для других. Во-вторых, бизнес-интересы Азербайджана не стоит сбрасывать со счетов, а они более чем серьезные. Сравнивать в этом смысле Азербайджан и Армению — ну не делайте мне смешно. А на фоне акций протеста «желтых жилетов» ближнему кругу Макрона приходится думать не только о голосах армян, а еще и об экономике. Ну и еще длинный список «в-третьих», «в-пятых», и «в-десятых». Но есть здесь еще одна деталь. Нынешние «подвижки» на азербайджано-французском треке — это еще и верный признак «переоценки приоритетов». Симпатии, исторические связи — все это очень хорошо, но в политике принято опираться на реальность.

А в этой самой реальности многое указывает на то, что Армения не оправдала ожиданий. Какие сказки о собственном могуществе рассказывали в Ереване парижским эмиссарам и с каким удовольствием те их слушали, можно только гадать. Но, судя по многим косвенным признакам, осенью 2020 года в Париже отводили Армении роль одного из своих ключевых «прокси». В отношении Армении, расположенной в ключевом для Турции регионе, явно существовали весьма серьезные планы и надежды. Но вот беда — Ереван этих надежд не оправдал. От слова «совсем». И теперь, после столь впечатляющего военного разгрома, крушения мифов о «самой боеспособной армянской армии», после того, как вместо «чаепития в Баку» армянскую бронетехнику провезли на армейских тягачах в качестве трофея, в Париже волей-неволей меняют авторитеты. А если Армению просто «размазали по стенке», то… к чему, пардон, «нахлестывать дохлого осла»? И в результате в Париже подкидывают, конечно, Армении гуманитарную помощь, но вот серьезную политику ведут уже в Баку.

Просто потому, что теперь уже для Армении и ее союзников наступает черед примерить на себя совет «принимать во внимание результаты войны».

Нурани

Minval.az