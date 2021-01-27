В этом году ВМС Украины приобретут у турецкой компании Baykar БПЛА с расширенными функциями, которые могут работать как на суше, так и на море.

Об этом заявил главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа по итогам встречи с гендиректором турецкой оборонной компании Baykar Халуком Байрактаром в Одессе, говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук.

По словам Халука Байрактара, турецкая сторона предоставит Украине новейшие технологии и поделится своим опытом с украинскими партнерами.

Ранее 4 января Неижпапа заявил, что Украина рассчитывает в этом году купить у Турции беспилотные летательные аппараты и корветы.

Minval.az