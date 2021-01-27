Российские военнослужащие готовятся к работе в совместном российско-турецком центре по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, который будет развернут на территории Азербайджана. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военнослужащие, которые войдут в состав Центра проходят подготовку для совместного выполнения задач по мониторингу режима прекращения огня и готовятся к отбытию на территорию Азербайджана.

В ходе подготовки военнослужащие изучают структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы Совместного центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой предстоит выполнять задачи.

Личный состав Совместного центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта будет развернут на территории Азербайджана в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года. Штаб Совместного центра формируется в виде командного пункта на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны с начальником от каждой национальной структуры.

Minval.az