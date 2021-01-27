Установка армянскими реваншистами и сепаратистами памятника нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде в зоне ответственности российских миротворцев – это плевок в лицо и Азербайджану, и России, и всем странам антигитлеровской коалиции, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», комментируя фотосвидетельство появления в азербайджанском городе Ходжавенд бюста Нжде.

Эксперт подчеркнул, что армянским активистам в Карабахе стоило бы направить свои усилия на переход к мирной жизни в новых условиях, а не на подрывную деятельность против российских и азербайджанских усилий по стабилизации Южного Кавказа в послевоенную эпоху. «Я считаю, что это масштабная провокация. К сожалению, вместо того, чтобы мирно интегрироваться и жить в составе Азербайджана, организаторы этой провокации занимают по-прежнему неконструктивную позицию. Это оскорбление и Азербайджана, и России», — указал он.

«Гарегин Нжде – это нацистский коллаборант, военный преступник, осужденный советским военным трибуналом за то, что он помогал немцам готовить и засылать диверсионно-террористические группы для совершения терактов и диверсий на территории Советского Союза, в том числе, против мирных советских людей в тылу Красной армии. Он не был расстрелян только по той причине, что тогда смертная казнь в СССР была отменена, получил длительное тюремное заключение и умер в тюрьме», — сказал Коротченко порталу «Вестник Кавказа».

«Новый памятник Нжде – это все равно как если бы установили памятник Гитлеру или Гиммлеру на территории, которая сегодня находится в зоне ответственности российских миротворцев. Поэтому это плевок в лицо и России, и Азербайджану, и странам антигитлеровской коалиции. Этот памятник должен быть немедленно демонтирован, срыт бульдозерами вместе с постаментом. Эта абсолютно омерзительная акция не должна остаться без внимания и соответствующей реакции», — призвал главный редактор журнала «Национальная оборона».

По оценке эксперта, продвигают подобные провокации реваншистские силы в Армении. «Этим занимаются люди, которые мечтают о новой войне. Вместо того, чтобы восстанавливать Армению в пределах ее международно признанных границ, они занимаются подрывом мирного процесса. Памятник Гарегину Нжде – это часть той порочной националистической идеологии, которая включает в себя и мечты о Великой Армении, и претензии на национальную исключительность, когда гитлеровские преступники возводятся в ранг национальных героев», — обратил внимание Игорь Коротченко.

«Это событие – позорное пятно на репутации и на имидже Армении. К сожалению, она цепляется за эти символы нацистского героизма, которые во всем мире осуждаются и однозначно преследуются в уголовном порядке», — заключил он.

Minval.az