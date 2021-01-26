За большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана Тофиг Ахмед Ага оглу Бакиханов награжден орденом «Шараф».
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
За большие заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана Тофиг Ахмед Ага оглу Бакиханов награжден орденом «Шараф».
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Дата: 2021/01/26 17:52
Раздел: Life-style, Азербайджан
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