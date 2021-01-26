27 января вице-премьеры России, Армении и Азербайджана планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, рассказали РБК два источника — в правительствах России и Армении. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев, знает российский дипломатический источник.

Вице-премьерам предстоит обсудить сразу несколько возможных проектов, в частности строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан и Нахчыван (азербайджанский эксклав), а также Армению и Россию. Сейчас для связи с Нахчываном у Азербайджана есть только авиасообщение. Баку, помимо прочего, хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе, сказал РБК российский дипломатический источник. Взамен Армения должна получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения — раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны 2008 года прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахчыван, рассказал собеседник издания.

Minval.az